Grodziska Biblioteka Publiczna wkracza do świata cyfrowych książek. Czekają bezpłatne ebooki i audiobooki

Biblioteki stoją przed szeregiem wyzwań związanych z adaptacją do nowych sposobów wyszukiwania informacji. Audiobooki i ebooki to coraz bardziej popularna forma czytelnictwa, a Grodziska Biblioteka Publiczna nadąża za tym trendem. Po raz kolejny biblioteka uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa i pozyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 14 538 zł.

- Łącznie ze środkami własnymi na zakup nowości wydawniczych przeznaczymy w tym roku 41 537,14 zł. Pozwoli to na zakup wielu nowych książek. Serdecznie zapraszamy do biblioteki, bo jest i będzie z czego wybierać. Co ciekawe, oprócz tradycyjnych książek, wykupiliśmy dostęp do platform cyfrowych. Mamy już podpisaną umowę z Empik Go. Umożliwi to dostęp do audiobooków i ebooków. W najbliższym czasie, prawdopodobnie we wrześniu, przystąpimy do Legimi