Od dziś, 6 maja, ponownie czynna jest Grodziska Biblioteka Publiczna. Tylko przez pierwsze dwie godziny od otwarcia pojawiło się w niej ponad pięćdziesięciu czytelników, spragnionych kontaktu z książkami.

Czytelnia, ksero, kawiarenka internetowa, Ośrodek Wiedzy Regionalnej są nadal nieczynne. Można jednak wypożyczać książki. W pierwszym dniu otwarcia biblioteki chętnych nie brakowało. - Spodziewaliśmy się tego, ponieważ rozstaliśmy się z czytelnikami na dość długi czas- mówi Marek Adamski, dyrektor GBP.



Jakie zmiany czekają na czytelników? Całkiem sporo, ale każda z nich ma maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo. Biblioteka główna oraz filia na os. Wojska Polskiego czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 oraz od 14 do 17. Obsługiwane będą osoby już zapisane, posiadające kartę biblioteczną. Przed wypożyczeniem książek, najlepiej złożyć na nie zamówienie. Książki zamawiać można poprzez katalog on-line na stronie www.biblioteka.gro.pl, telefonicznie lub mailowo z podaniem nr czytelnika, który znajduje się na karcie.



- Zamówione książki należy odebrać w przeciągu trzech dni roboczych. Po upływie terminu rezerwacja zostanie anulowana. Zwroty książek odbywać się będą w wydzielonym miejscu biblioteki z zachowaniem ogólnie wymaganych zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki). Wypożyczenia odbywać się będą bez wolnego dostępu do półek w wydzielonym miejscu biblioteki. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba. Obowiązuje również limit wypożyczeń- pięć egzemplarzy na czytelnika- podkreśla M. Adamski.



Zwracane książki podlegają obowiązkowej kwarantannie. Zabrania się samodzielnego dezynfekowania książek preparatami zawierającymi alkohol i detergenty. Za zniszczone wskutek takich zabiegów książki pobierane będą opłaty regulaminowe.



