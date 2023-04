III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Potyczki Transportowe z udziałem uczniów ZST

Logistycy z "Różowej" sprawdzali swoje umiejętności związane z organizacją transportu w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Potyczki Transportowe. Celem konkursu jest pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie transportu, spedycji i logistyki, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczestników oraz współpraca między szkołami, kształcącymi w zawodzie technik logistyk, technik spedytor. Uczestnicy rozwiązali test jednokrotnego wyboru z zakresu obliczeń związanych z organizacją transportu.

Jak informuje szkoła, najlepsi uczniowie przejdą do II etapu, a najwyższy uzyskany reprezentantów "Różowej" wynik to 95 procent. Miejmy nadzieję, że pozwoli on na uplasowanie się na najwyższych pozycjach! Trzymamy kciuki!

Koordynatorami konkursu były panie: Emilia Krzyżanek, Maria Łukowska oraz Natalia Tratwal-Uglis.