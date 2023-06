IV Zawody Pływackie Szkoły Pływania Delfin

Do zawodów przystąpiło 120 zawodników z rocznika 2014 do 2008. Do przepłynięcia łącznie był dystans 60 metrów w tym 30 metrów kraulem na piersiach i 30 metrów stylem klasycznym czyli żabką. Emocji nie zabrakło a zawody były ostatnim sprawdzianem po przepracowaniu roku szkolnego 2022-2023. Organizator Michał Perz po zakończeniu zawodów wszystkim uczestnikom i ich rodzinom życzył udanych i bezpiecznych wakacji.