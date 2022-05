Jubileusz 125-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim. W ramach świętowania odbył się również III Piknik Rodzinny

W jubileuszowych obchodach wzięli udział uczniowie, rodzice, byli i obecni nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się między innymi burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, radni Rady Miejskiej, radny sejmiku woj. wielkopolskiego Henryk Szymański, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Grodzisk oraz przyjaciele i sympatycy grodziskiej "Czwórki".

- 125 lat to sędziwy wiek zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że początki szkoły sięgają XIX wieku. Z ogromnym wzruszeniem czyta się dziś słowa pierwszych stron kroniki szkolnej, zapisane ręką pierwszego kierownika szkoły, mówiące o kłopotach związanych z jej powstaniem, o problemach bytowych pierwszych nauczycieli, uczniów i rodziców. Powiemy może, że tamto to przeszłość i nie warto tego roztrząsać, dziś jest inaczej, bo to my kształtujemy lepszą, nową rzeczywistość i nasze możliwości są o wiele większe, ale warto pamiętać o przeszłości, bo to ona, ludzie wtedy żyjący, sytuacja społeczna i polityczna, wpłynęły na dzisiejszy obraz naszej szkoły. I temu służą takie jak dzisiejsza rocznicowe uroczystości. Pozwalają wyrazić szacunek dla ludzi zaangażowanych społecznie na przestrzeni tych wielu lat - mówił dyrektor SP4, Karol Hoffman.