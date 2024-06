Już niedługo Święto Szparaga w Mochach! Co przygotowano dla mieszkańców?

Odbywające się w Mochach Święto Szparaga to jedno z najważniejszych wydarzeń w gminie Przemęt. Ma ono na celu podkreślenie znaczenia uprawy szparagów dla lokalnej społeczności oraz okazania uznania dla ludzi pracujących w tej branży. Na terenie gminy Przemęt możemy znaleźć wielu producentów szparagów. Jego uprawa to nie tylko ich dochód, ale także okazja do zatrudnienia kogoś dodatkowo.