W Granowie odbędzie się magiczne widowisko plenerowe "Od zakochania jeden krok..."

-Dyrekcja, uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie wraz ze współorganizatorami - gminą Granowo i parafią pw. św. Marcina w Granowie serdecznie zapraszają nad staw przy Górze Zwycięstwa. Widowisko to jest już na stałe wpisane do naszego kalendarza imprez, a w tym roku zapraszamy państwa na całkiem nowy rozdział tej historii. Wystąpi ponad 80 aktorów - naszych uczniów, absolwentów i nauczycieli. Tematem będzie miłość i jej różne etapy - od zauroczenia do... tego już dowiecie się uczestnicząc w tym swojskim, sielskim wydarzeniu- zachęcają organizatorzy.

"Od zakochania jeden krok...” to nie tylko spektakl – to prawdziwe przeżycie, które pozwoli widzom zanurzyć się w świat miłości, namiętności i wzruszeń. Przyjdźcie i przekonajcie się sami, jak blisko jest od zakochania do pełni szczęścia. Do zobaczenia na widowisku!