Kamieniec: WOŚP 2022. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra również w Kamieńcu!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra również w Kamieńcu!

Finał WOŚP w Kamieńcu w tym roku odbywa się w Chacie Biesiadnej. W programie znalazły się między innymi występy przedszkolaków, uczestników warsztatów i kół działających przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej, zespołu "Takie chłopaki i..." oraz grupy "Zgoda", Zespołu Pieśni i Tańca Kębłowo, Grodziskiej Orkiestry Dętej i wielu, wielu innych.

Działo się sporo i jak to w Kamieńcu bywa - nie brakowało chętnych do wsparcia szczytnego celu. Mieszkańcy otwierali serca i portfele, a do puszek wolontariuszy trafiały kolejne datki.

Z orkiestrą zagrali niezastąpieni druhowie OSP Konojad, Parzęczewo, Kamieniec, którzy wspierali WOŚP organizując widowiskowe pokazy. Działo się!