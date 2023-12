Kolędnicy wędrują od domu do domu i świątecznie pozdrawiają mieszkańców

Z okresem bożonarodzeniowym jest związanych wiele tradycji. Jedną z nich są chociażby kolędnicy, którzy chodzą od domu do domu ze śpiewem na ustach. Niestety jest to zwyczaj, który powoli zanika. Jednak są miejsca w Polsce, gdzie wciąż jest to jeszcze praktykowane. Tak jest chociażby w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie tradycja ta narodziła się pięć lat temu, a inicjatorem wspólnego kolędowania był Filip Gulcz. Z akordeonem dołączył do niego Dariusz Łapacz. Do grona kolędników systematycznie włączali się w kolejnych latach Damian Daleszyński, Piotr Chwalisz i Bartosz Rajter-Szajek.

Gdy po raz pierwszy wyruszyli kolędować, wzbudzili niemałą sensację. Mieszkańcy byli zdziwieni, ale przyjmowali ich ciepło. Teraz bywa, że sami dopominają się o wizytę kolędników. Podobnie było w ubiegłym roku, gdy kolędnicy nie wyruszyli w swoją trasę. Dlatego - by kontynuować tę tradycję - Filip Gulcz, Dariusz Łapacz i Damian Daleszyński po raz kolejny postanowili odwiedzać sąsiadów z najlepszymi życzeniami, choć w tym roku w nieco okrojonym składzie. W tym roku na wspólne kolędowanie wyruszyli w środę, 27 grudnia.