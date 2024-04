Pani Stanisława Ludwiczak świętowała jubileusz 95. urodzin. Wszystkiego najlepszego!

Do grona zaszczytnych jubilatów, którym przyszło doczekać tak pięknego wieku, dołączyła pani Stanisława Ludwiczak z Grodziska Wielkopolskiego.

Z tej okazji w czwartek, 4 kwietnia, Jubilatkę odwiedziła delegacja w osobach burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hojana oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszki Maik.

Goście złożyli pani Stanisławie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, niesłabnącej energii i samych życzliwych osób wokół siebie. Jak informuje Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, wspaniała kondycja, pamięć i szerokie zainteresowania Jubilatki sprawiły, że wspólny czas upłynął na ciekawych i inspirujących rozmowach.

Do życzeń dołączamy się i my! Pani Stanisławo, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, dużo uśmiechu oraz radości płynącej z przebywania wśród najbliższych. Życzymy pogody ducha oraz wszystkiego co najpiękniejsze! Wszystkiego najlepszego!