Kolejna edycja gier i zabaw na gminnym lodowisku w Grodzisku Wielkopolskim!

W piątek, 29 grudnia mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego i okolic zgromadzili się na lodowisku gminnym, aby wziąć udział w kolejnej edycji niezapomnianych gier i zabaw na lodzie. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym w godzinach od 15 do 17 mogli skorzystać z bezpłatnego wejścia na lodowisko.

Na terenie obiektu zostały zorganizowane gry i zabawy, które przyciągnęły głównie młodszych mieszkańców, choć z zaproszenia skorzystali też nieco starsi. Zabawy na lodzie były przygotowywane przez pracowników lodowiska, którzy z uśmiechem na ustach zachęcali, aby dołączyć do konkurencji.

Dla najmłodszych był to na pewno udany zimowy dzień, który spędzili w duchu wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji.

Przypominamy, że lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 21:00 (ostatnie wejście o godz. 20:00). Godziny poranne zarezerwowane będą jak co roku dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych.