Koncert zespołu Elektryczne Gitary zakończył tegoroczne Grodziskie Piwobranie!

Historia Elektrycznych Gitar to ponad 1,5 miliona sprzedanych płyt, tysiące koncertów w kraju i za granicą, ścieżki dźwiękowe do najbardziej popularnych polskich filmów i seriali, występy na największych krajowych festiwalach i solidny wkład w życie rozrywkowe statystycznego Polaka.

To uznany na rynku muzycznym zespół, z wieloletnim stażem i ogromnym dorobkiem muzycznym i artystycznym. Któż nie zna takich hitów, a właściwie to już kanonów polskiej muzyki, jak: „Jestem z miasta”, „Włosy”, „Kiler”, „Co ty tutaj robisz”, „Dzieci”, „Koniec”, „Przewróciło się” „Co powie ryba”, „Dywizjon 303”, „Nic mnie nie rusza” - to tylko niektóre z powszechnie znanych i lubianych utworów zespołu.

Na koncercie Eklektycznych Gitar w Grodzisku Wielkopolskim bawili się na nim zarówno ludzie młodzi, jak i nieco starsza publiczność. Niestety wspólną zabawę po kilkudziesięciu minutach pokrzyżowała pogoda. Zobaczcie zdjęcia: