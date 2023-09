Konferencja prasowa Trzeciej Drogi w Grodzisku Wielkopolskim

Podczas spotkania Krzysztof Grabowski podkreślał, że w czasach kłótni na scenie politycznej alternatywą jest Trzecia Droga. Jak zaznaczał, komitet proponuje kandydatów związanych z okręgiem, a on sam ręczy za ich dobrą i rzetelną pracę. Kandydatkę do Sejmu z okręgu numer 38 Agnieszka Linkiewicz-Mendel przedstawił poseł Krzysztof Paszyk.

- Kandyduję przede wszystkim jako matka. (...) Chcę dobra dla swoich dzieci, swoich córek, dla młodego pokolenia. Tylko zmieniając coś i dając szansę Trzeciej Drodze (...) mamy szansę jakąś zmianę naszym dzieciom i nam przynieść

- mówiła Agnieszka Linkiewicz-Mendel.

Na konferencji pojawił się również Jarosław Czetowicz, przedstawiciel Lewicy w powiecie grodziskim, który pytał senatora Libickiego o jego stosunek do aborcji do 12 tygodnia życia, a także o finansowanie metody in vitro przez państwo i o to, czy jest za rozdziałem kościoła od państwa.