Mieszkanka gminy Rakoniewice porzuciła na pastwę losu dwa psy. Zapadł wyrok

- Właścicielka przyznała się do porzucenia psów. Powiedziała też, że to nie jest jej problem. Zaproponowaliśmy zrzeczenie się praw do zwierząt, ale kobieta nie przyjechała na umówione spotkanie. Pojechaliśmy pod jej nowy adres zamieszkania, ale tylko wzruszyła ramionami. Nie miała żadnego poczucia odpowiedzialności za swoje zwierzęta - dodała wówczas A. Fornalkiewicz.