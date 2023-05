Motopiknik w Wielichowie! To jedno z tych wydarzeń, na które miłośnicy dwóch kółek czekają cały rok

Co roku do Wielichowa przyjeżdżają motocykliści z powiatu grodziskiego i sąsiednich miejscowości. Nie bez powodu, bo Motopiknik to impreza wyjątkowa, która nie tylko integruje środowisko motocyklowe, ale też promuje wartości krajoznawczo-turystyczne ziemi wielichowskiej. Tradycyjnym punktem programu jest parada motocyklowa. I tej również nie zabraknie w tym roku. A co poza tym?

Motopiknik to świetna okazja do spędzenia czasu w gronie pasjonatów motocykli. W tym roku dla wszystkich uczestników wystąpi zespół Robert Wojciechowski Band, uczestnik programu The Voice of Poland, który zapewni świetną muzykę i dobrą zabawę.

- W tym roku szykujemy sporo atrakcji. Oprócz stałego punktu programu, którym będzie parada motocyklowa, odbędą się między innymi pokazy strongmanów. Podczas Motopikniku będą z nami perkusiści, a dla naszych gości przygotujemy konkursy i zabawy

- mówi prezes Sekcji Turystyki Motocyklowej Lok Wielichowo, Andrzej Ciorga.