Mural strażaków z Konojadu można podziwiać w największych polskich miastach Ania Borowiak

Powstańczy mural z Konojadu trafił do największych polskich miast. Inicjatywa miejscowych strażaków odbiła się szerokim echem w całym kraju. Malowidło, które powstało w niewielkiej wsi pod Kamieńcem w powiecie grodziskim, oglądają teraz mieszkańcy m.in.: Poznania, Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Szczecina oraz Trójmiasta i Aglomeracji Śląskiej. Druhowie podkreślają, że to wielka radość i powód do dumy.