Najmłodsi piłkarze UKS Dyskobolia rozpoczęli treningi. Można do nich dołączyć

- Swoją piłkarską przygodę rozpoczęły dzieci z rocznika 2016 i mamy nadzieję, że był to dla nich czas pełen uśmiechu i radości. Pamiętajmy, że pierwszy etap szkolenia młodego zawodnika jest wyjątkowy, gdyż rodzi się u niego pasja do piłki nożnej- mówi prezes UKS Dyskobolia Grodzisk, Artur Kalinowski. I dodaje: - Na kolejne zajęcia tego rocznika zapraszamy już we wtorek 30 czerwca o godzinie 17. Zajęcia odbędą się na orliku przy ul. 3 Maja 5 w Grodzisku Wielkopolskim.

Trener Bartosz Humerski zaprasza wszystkich chętnych chłopców tego rocznika, którzy chcieliby swoją przyszłość sportową związać z UKS Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski.