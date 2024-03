Niezwykły koncert Haliny Benedyk i Marco Antonelliego z okazji Dnia Kobiet w Kamieńcu!

W sobotę, 9 marca, mieszkańcy Kamieńca mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym koncercie zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wydarzenie to było nie tylko hołdem dla wszystkich kobiet, ale także świetną okazją do wspólnego świętowania i cieszenia się muzyką

W 2010 roku, po dwudziestu sześciu latach, Halina i Marco spotkali się ponownie aby nagrać wspólną płytę, którą zatytułowali Frontiera. Rok później powstał teledysk do tytułowej piosenki albumu, który został nakręcony w hotelu Blow Up Hall w Poznaniu. W 2015 roku duet wykonał skomponowany przez Aleksandra Maliszewskiego utwór „Solo noi”, do którego powstał nagrywany w Neapolu teledysk.

Duet nie tylko poruszył swoim śpiewem serca zgromadzonych w Chacie Biesiadnej kobiet, ale również porwał do tańca i wspólnego śpiewania prezentowanych utworów.

Koncert z okazji Dnia Kobiet w Kamieńcu okazał się nie tylko wyjątkowym muzycznym przeżyciem, ale także momentem, w którym kobiety mogły zapomnieć o codziennych problemach i oddać się zabawie.