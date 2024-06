Nowy eksponat w zbiorach muzeum. Odnowili go pracownicy i wychowankowie Zakładu Poprawczego

- Dziś przekazaliśmy do renowacji kolejny przedmiot. To stara krajalnica do warzyw, bardzo rzadki okaz i ciekawy przedmiot. Niebawem, gdy tylko zostanie odnowiona, uzupełni zbiory naszego muzeum. Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim bardzo wspiera nas przy odnawianiu eksponatów. Dzięki wychowankom i pracownikom kolejne przedmioty odzyskują dawną świetność i mogą cieszyć oko. Za te wszystkie przejawy wsparcia i dobrej woli bardzo serdecznie dziękujemy - mówi Dariusz Matuszewski, kustosz Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej.