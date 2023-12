Obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Grodzisku

Najważniejszym wydarzeniem w Wielkopolsce w latach walk o odzyskanie niepodległości było powstanie zbrojne zwane wielkopolskim, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Po raz trzeci w historii obchody upamiętniające ten zryw mają charakter państwowy.

- Z dumą i szacunkiem gromadzimy się dzisiaj przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, by oddać hołd bohaterom, którzy przelali krew, byśmy mogli dziś żyć w kraju, któremu na imię Polska. To dla nas czas na uczczenie bohaterów grodziskiej ziemi i wszystkich Polaków poległych w tym zwycięskim powstaniu. Jako współczesne pokolenie, musimy szanować i pielęgnować to dziedzictwo. Nie tylko dlatego, że mamy moralny obowiązek, ale również dlatego, że jest to fundament naszej tożsamości narodowej