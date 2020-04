Panie szyją maseczki. Można dołączyć się do akcji!

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie trafią do mieszkańców. Jak informuje Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, wolontariuszki robią wszystko co w ich mocy i przygotowują kolejną partię maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Grodzisk. Przypomnijmy, że szyte są one przez aktywne panie z naszej gminy, zrzeszone wokół Promessy.

- Mamy około 20 wolontariuszek, ale każda kolejna osoba, która chciałaby włączyć się w akcję, może to zrobić. Każde ręce do pracy są mile widziane. Wszyscy, którzy chcą się włączyć w akcję szycia, mają sprzęt i chęci do pracy, będą mogli pomóc. Tym bardziej, że mamy zapewnienia o kolejnej partii materiału, która zostanie nam dostarczona przez sponsora- mówi burmistrz Piotr Hojan.

Maseczki są wielokrotnego użytku. Należy je każdego dnia wyprać w temperaturze 60 stopni Celsjusza i można użyć ponownie.