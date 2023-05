Pijany kurier rozwoził przesyłki. Kilka miesięcy wcześniej stracił prawo jazdy! OPRAC.: Ania Borowiak

Pixabay/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Czujność jednego z mieszkańców gminy Siedlec doprowadziła do zatrzymania kolejnego pijanego kierowcy. Na podwójnym gazie za kierownicę samochodu wsiadł pracownik jednej z firm kurierskich. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że miał w organizmie blisko 1,2 promila alkoholu. Co więcej, od kilku miesięcy nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, bo prawo jazdy stracił za jazdę pod wpływem alkoholu.