Piotr Hojan proponuje debatę kandydatów na urząd burmistrza. Co na to Jerzy Pięta?

Przypomnijmy, że w nadchodzących wyborach samorządowych o urząd burmistrza Grodziska Wielkopolskiego zawalczy dwóch kandydatów. O reelekcję będzie ubiegać się obecny burmistrz, Piotr Hojan, który pełni tę funkcję od 2018 roku. Wystartuje z ramienia KWW Grodziska Inicjatywa Społeczna. Jego kontrkandydatem będzie Jerzy Pięta (KKW Koalicja Obywatelska). Przypomnijmy, że panowie mierzyli się już w walce o urząd burmistrza Grodziska Wielkopolskiego pięć lat temu.

Piotr Hojan w publikowanych w sieci wpisach dwukrotnie zaproponował zorganizowanie przedwyborczej debaty.

- Żeby nie dyskutować tylko wirtualnie, dobrze byłoby się spotkać i porozmawiać na temat naszej wizji tego, co ma się w mieście dziać, na temat narzędzi, którymi chcemy tę wizję realizować, na temat tego, co się przez ostatnie lata w mieście działo. Dlatego ponawiam swoje zaproszenie do przeprowadzenia publicznej debaty kandydatów na stanowisko burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Myślę, że będzie ona również ciekawa dla naszych wyborców, którzy będą mieli bezpośrednią możliwość skonfrontowania ze sobą tego, co poszczególne sztaby i kandydaci mają do zaproponowania