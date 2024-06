PKP zmieniło kategorię przejazdu. Rolnik: "Zostałem pozbawiony dojazdu do pola"

- Pan Smaroń nie miał nigdy prawidłowo uregulowanego dojazdu do swojego pola. Wiedział, że korzysta z terenu PKP, bo to do nich należy grunt, przez który dojeżdżał na swoją ziemię. Niestety nigdy tego nie załatwił prawnie. Urzędnicy starali się mu pomóc i zrobili dużo w tej kwestii, choć wcale nie mieli takiego obowiązku. Niestety to prywatna sprawa pana Smaronia, a urzędnicy nie pójdą za niego do sądu, nie możemy w jego imieniu starać się o dojazd do pola - mówi Gerard Tomiak.