Połączyła ich pasja do muzyki. Są młodzi, zdolni, a na swoim koncie mają pierwsze sukcesy

Pasję do muzyki Damiana, Bartosza, Orfeusza oraz Piotra zaszczepiła w nich Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego, której są członkami. To tam stawiali swoje pierwsze kroki w muzycznym świecie i to tam stwierdzili, że jest to coś, co kochają i chcą się w tym realizować. Mikołaj oraz Zuzanna szkolili się pod kątem muzycznym od najmłodszych lat. Mikołaj jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Tomyślu, natomiast Zuzanna swój wokal szkoliła na lekcjach muzyki oraz podczas licznych występów solowych.

- Mówi się, że muzyka łączy ludzi, kompletnie się z tym zgadzamy ponieważ to przez nią rozpoczęliśmy naszą owocną współpracę, która przerodziła się w przyjaźń. To piękne doświadczenie, cieszę się, że mogę tworzyć muzyczne wspomnienia z osobami bardzo mi bliskimi

– mówi jeden z członków zespołu.