Policjanci zatrzymali mężczyznę, który włamał się do lokalu gastronomicznego OPRAC.: Ania Borowiak

KPP Grodzisk

Kilka tygodni od włamania do jednego z lokali gastronomicznych w Grodzisku Wielkopolskim, sprawca tego przestępstwa został zatrzymany przez policjantów. To mieszkaniec powiatu poznańskiego. Grozi mu do 10 lat więzienia.