W okolicy znów grasuje podpalacz? Dwa pożary jednej nocy postawiły na nogi strażaków

Działania strażaków związane z pożarami stogów, do których doszło we wtorkowy wieczór, trwały kilka godzin. Pierwsze zgłoszenie odebrali przed godziną 21. Płonął stóg przy ulicy Wielichowskiej w Rakoniewicach. Kilkanaście minut później strażacy zostali wezwani do kolejnego pożaru, tym razem przy ulicy Wyzwolenia w Dębsku.

W akcji uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim oraz ochotnicy z Rakoniewic, Ruchocic, Rostarzewa, Wielichowa i Gradowic. Straty wyceniono łącznie na 35 tysięcy złotych. Działania zakończono około godziny 2:30. Lokalizacja pożarów oraz zbliżone godziny ich wybuchu rodzą pytanie o to, czy w okolicy znów grasuje podpalacz?