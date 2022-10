Połowinki 2022 w grodziskim Liceum Ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego

Tegoroczne połowinki odbyły się w Zajeździe w Białej Wsi. Była to idealna okazja do integracji całej społeczności klas trzecich. Główną atrakcją były tańce, do których przygrywała muzyka. Goście bawili się tak dobrze, że praktycznie nie schodzili z parkietu. Impreza stanowiła odskocznię od nauki i z pewnością na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.