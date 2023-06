Porzuciła na pastwę losu dwa psy. Do sądu trafił akt oskarżenia

W tej sprawie przedstawiciele fundacji złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Wolontariusze kontaktowali się z właścicielką czworonogów, ale z czasem kobieta - jak relacjonuje nasza rozmówczyni - przestała odbierać telefony i odpowiadać na wiadomości.

- Właścicielka przyznała się do porzucenia psów. Powiedziała też, że to nie jest jej problem. Zaproponowaliśmy zrzeczenie się praw do zwierząt, ale kobieta nie przyjechała na umówione spotkanie. Pojechaliśmy pod jej nowy adres zamieszkania, ale tylko wzruszyła ramionami. Nie miała żadnego poczucia odpowiedzialności za swoje zwierzęta

- dodaje A. Fornalkiewicz.

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Wielkopolskim kilka dni temu przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko właścicielce psów.

- Prokurator oskarżył Magdalenę Ł. o znęcanie się nad dwoma psami w okresie od 1 do 23 kwietnia. Znęcanie polegało na porzuceniu i pozostawieniu zwierząt bez opieki w związku z przeprowadzką. Psy były pozbawione dostępu do wody, jedzenia i schronienia, co wywołało poważne schorzenia. Oskarżona przyznała się do winy i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze