- Jest to inwestycja potrzebna, a tak naprawdę niezbędna do prawidłowego funkcjonowania szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat grodziski, a w szczególności dla Zespołu Szkół Technicznych. Dziś szkoła ta nie dysponuje praktycznie żadnym zapleczem sportowo-dydaktycznym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie korzystają z 1/3 części powierzchni Grodziskiej Hali Sportowej, ale to stanowczo za mało jak na szkołę liczącą ponad 2000 uczniów. Potrzebujemy obiektu obok szkoły wybudowanej przy ulicy Nowy Świat, który dopełni całość rozpoczętej kilka lat temu inwestycji – argumentuje starosta, Mariusz Zgaiński.