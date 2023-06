Pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej Numer 4 w Grodzisku Wielkopolskim

W piątek, 23 czerwca ósmoklasiści spotkali się wraz z nauczycielami i wychowawcami, by uroczyście zakończyć edukację na poziomie szkoły podstawowej. Nie brakowało gratulacji, podziękowań oraz wzruszeń. I nie ma się co dziwić w końcu po tylu latach nauki będzie co wspominać. W tym przełomowym momencie młodzieży towarzyszyli oczywiście dumni rodzice.

Podczas uroczystości uczniowie, którzy wykazali się najwyższymi wynikami w nauce, biorący udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz ci, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Tytuł Absolwenta Roku zdobyła Nadia Braun. Uczennicą, która miała równie wysoką średnią ocen była Jessica Borowczak.

Drodzy absolwenci! Życzymy Wam wiary w siebie, wytrwałości, niezapomnianych wrażeń oraz wielu sukcesów na dalszych etapach waszej edukacji.