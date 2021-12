Poznajcie królową pierników! Iwona Nowak z Granowa tworzy prawdziwe arcydzieła

To dla niej pasja i chęć dzielenia się nią z innymi

Rok temu syn zachęcił ją do tego, by podzieliła się swoim talentem z innymi. Przeprowadziła więc warsztaty dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej Bystrzaki. Przez miniony rok pani Iwona wzięła udział w kilku szkoleniach, w tym w szkoleniu „Kremowe cuda”, które ma na celu rozwijać umiejętności dekorowania wypieków. Przeprowadzane jest pod okiem wykształconych cukierników oraz plastyków. Zdobywając doświadczenie i rozwijając swoje umiejętności pani Iwona zaczęła dzielić się swoją pasją z innymi. Przeprowadza warsztaty z dziećmi oraz dorosłymi, na których zdradza, jak ozdobić słodkości, by cieszyły oko. Swoimi wypiekami i talentem dzieli się również z innymi, wspierając osoby potrzebujące.