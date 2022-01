Planszówki? Tak! Robert Kałek zaprasza do magicznego świata gier!

Gry planszowe zna każdy z nas. Większości jednak kojarzą się z wspólnie spędzonym czasem z rodzicami oraz rodzeństwem. Tę rozrywkę wspominamy jako zabawę, która nie wymagała dużego nakładu finansowego oraz szczególnego zaangażowania. Choć część z dostępnych dla nas do dziś gier świetnie się do tego nadal nadaje i jest ciekawą alternatywą na wspólnie spędzony czas z najbliższymi, Planszownia Grodzisk chce pokazać nam, jak ciekawy może być ten świat także dla dorosłych.

Kilka lat temu poznał na nowo świat gier planszowych, stały się jego pasją. Dziś postanawia podzielić się tym z innymi

Założycielem klubu Planszownia Grodzisk jest Robert Kałek. Przyznaje otwarcie, że po tym jak zainteresował się na nowo w dorosłym życiu grami planszowymi zaskoczył go fakt, na jak zaawansowanym poziomie są gry planszowe. Zafascynowało go przede wszystkim to, jak wiele jest gier wyłącznie dla dorosłych z dopracowaną mechaniką oraz klimatyczną rozgrywką w tle.