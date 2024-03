W sobotę, 16 marca, na ulicy Szerokiej przedstawiciele komitetu Grodzisk Przyszłości zaprezentowali "Gospodarczą dychę dla Grodziska". Program złożony jest z 10 punktów, które - ich zdaniem - mają sprawić, że miasto stanie się bardziej przyjazne dla inwestorów.

- Najbardziej konkurencyjne miasta uważają rozwój gospodarczy za priorytet. Ekonomia i dobrze nakręcona gospodarka to podstawa zdrowo funkcjonującego miasta. W naszym programie gospodarka jest na pierwszym miejscu. Dziś nie działa to dobrze, dlatego stworzyliśmy 10 punktów, dzięki którym to się zmieni