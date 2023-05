Przedszkola w Grodzisku Wielkopolskim. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy bądź w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Grodzisku Wielkopolskim?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo ważna w rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.