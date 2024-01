Przedszkolaki z grupy Sowy wystąpiły dla swoich ukochanych babć i dziadków

Okazją do docenienia roli babć i dziadków w życiu wnuków jest obchodzony co roku Dzień Babci i Dziadka. To ważna uroczystość, podczas której dzieci mają możliwość wyrazić swoją miłość, szacunek i wdzięczność.

W środę, 24 stycznia, dzieci z grupy Sowy z Przedszkola Gminnego imienia Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim przygotowały dla swoich babć i dziadków przepiękne przedstawienie pod tytułem "Kochamy Was". Maluchy w organizację tego widowiska włożyły mnóstwo pracy i energii, a nad całością czuwały Bożena Jankowska i Aleksandra Golczak.

W Centrum Kultury Rondo zjawili się najważniejsi tego dnia goście - babcie i dziadkowie, którzy ze wzruszeniem podziwiali artystyczne umiejętności wnucząt. Dzieci zaprezentowały swoje zdolności wokalne i aktorskie, którym publiczność nie szczędziła oklasków.

Po części oficjalnej, goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Mamy nadzieję, że ten radosny dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.