Przedszkolaki z wizytą w Grodziskiej Bibliotece Publicznej

Dla najmłodszych była to okazja do zwiedzenia bibliotecznych zakamarków i poznania książkowej krainy. Przedszkolaki zapoznały się z księgozbiorem, dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować.

Maluchy zobaczyły także, jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. Miały także okazję obejrzeć spektakl teatrzyku Kamishibai, na podstawie książki z cyklu „Przygody Fenka: Biblioteka” oraz własnoręcznie przygotować japońskie duszki, zapewniające dobrą pogodę - tzw. Teru Teru Bozu.

Dzieci wysłuchały również opowiadania o żółwiu Franklinie. Przedszkolakom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książeczki wydane w formatach przestrzennych, pop-up i interaktywne.

Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w bibliotece. Dzieci złożyły obietnicę , że niedługo wrócą do biblioteki.