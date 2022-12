Przedszkole "Chatka Puchatka" ma swój hymn! Napisała go Hania Krawiec i jej mama

W piątek, 2 grudnia, został rozstrzygnięty konkurs na hymn Przedszkola "Chatka Puchatka". Komisja konkursowa nie miała łatwego zdania, bo wpłynęły aż 24 propozycje. Jury, w skład którego weszła dyrektor Halina Olekszy, muzyk Joanna Grygier oraz dwóch pedagogów Joanna Korytowska i Celina Woźniczak, wybrało laureatów.

Zwycięski tekst napisała Hania Krawiec z mamą Pauliną. Muzykę do hymnu przedszkola skomponowała Joanna Grygier.

Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i włożone serce w napisanie wielu wspaniałych utworów oraz udział w konkursie.

Hymn Przedszkola "Chatka Puchatka" składa się z dwóch zwrotek i refrenu. Poniżej fragment:

"Chociaż tak naprawdę mam niewiele latek,

moim przyjacielem jest Kubuś Puchatek.

Kiedy co dzień rano idę do przedszkola,

zawsze stoi w progu i radośnie woła:

Ref.: Chatka Puchatka to twój drugi dom,

tu masz swych przyjaciół oraz Panią swą."