Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (14.06) - najważniejsze informacje z czwartku

Nasza Dyskobolia ogłasza nabór do sekcji młodzieżowych dla chłopców z roczników 2008-2011. To nie tylko okazja do rozwijania młodych talentów piłkarskich, ale również możliwość przyszłego awansu do seniorskiej kadry biało-zielonych.

Jakie tajemnice skrywają podziemia klasztoru? Na wędrówkę po ich zakamarkach zaprasza Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej. Tegoroczna Noc Muzeów odbędzie się 21 czerwca.