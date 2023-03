Przegląd prasy Grodzisk Wielkopolski (28.03) - najważniejsze informacje z poniedziałku

Kolejne ligowe mecze Basket Grodzisk 2020 za nami. Już w najbliższą niedzielę w Grodziskiej Hali Sportowej odbędzie się mini turniej koszykówki. Zachęcamy do kibicowania!

W sobotę, 25 marca, pacjenci, którzy chcieli skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w grodziskim szpitalu, mieli problem z uzyskaniem takiej pomocy. Na dyżurze było żadnego lekarza, a pacjenci byli odsyłani są do ościennych szpitali. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu.

Prasówka 28.03 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego wdrożył Urząd Marszałkowski. Samorządy mogą do niego dołączyć. Na ten krok zdecydowała się gmina Rakoniewice. Burmistrz mówi wprost, że dla budżetu gminy to niewielka kwota, ale to ogromne wsparcie dla par, które starają się o potomstwo.