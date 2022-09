Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ptaszkowie

1 września wszyscy uczniowie tłumnie zjawili się na uroczystościach. Z radością witali się po wakacjach, a na ich twarzach widać było uśmiechy. Najmłodszym z dumą towarzyszyli rodzice.

Nowy rok szkolny w Ptaszkowie oficjalnie zainaugurował dyrektor, Rajmund Majcherek. To rok szczególny, bowiem naukę rozpocznie tu 180 uczniów, w tym 70 z Ukrainy. I dlatego dziś w Ptaszkowie można było usłyszeć dwa hymny państwowe.

Uczniowie klas pierwszych poznali swoich wychowawców. Przedstawiono też nową kadrę pedagogiczną. Życzenia jak najlepszych wyników w nauce złożyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się między innymi senator Jan Filip Libicki, radny sejmiku woj. wielkopolskiego Henryk Szymański i burmistrz Piotr Hojan.

Następnie wszyscy uczniowie udali się do klas, by spotkać się z wychowawcami.

- Szkoła w Ptaszkowie jest rzeczywiście szkołą międzynarodową. Od pierwszego dnia wybuchu wojny, gdy tylko emigranci trafili do nas, zaproponowałem burmistrzowi przyjęcie wszystkich uczniów. Wiosną mieliśmy ich ponad 90, teraz kilku wróciło do Ukrainy, część będzie chodziła do szkół w Grodzisku. Tym samym dziś naukę w naszej szkole rozpocznie 70 uczniów z Ukrainy - wyjaśnia Rajmund Majcherek.