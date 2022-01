Ruszył nabór wniosków o dodatek osłonowy. Komu przysługuje i gdzie go złożyć?

- Aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wprowadziliśmy dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczone zostaną ponad 4 mld zł – podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.