- W takich sytuacjach staramy się reagować natychmiast. Otrzymaliśmy zgłoszenie i potwierdziliśmy, że doszło do zanieczyszczenia rzeki. Pobraliśmy próbki wody z Kanału Granowskiego i rzeki, ale wyników jeszcze nie ma. Powinny do nas dotrzeć w przyszłym tygodniu

Informację o podejrzeniu zanieczyszczenia rzeki sołtys przekazał do leszczyńskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca. Jak ustaliliśmy, niepokojący stan wody w rzece zauważyli mieszkańcy wsi Karczewo w gminie Kamieniec. O sprawie zaalarmowali sołtysa wsi, który potwierdza, że dotarły do niego takie sygnały.

Jak dodaje, udało się już ustalić, że powodem zanieczyszczenia była awaria oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Granowie. ZGK przekazał informację o awarii krótko po tym, gdy WIOŚ otrzymał pierwsze sygnały w tej sprawie.

- Na miejscu zastaliśmy zanieczyszczoną wodę. Zapach i kolor wskazywał, że doszło do niekontrolowanego zrzutu ścieków. Problemem był również bardzo niski stan wód. Udział ścieku w rzece był duży. Nie potwierdziliśmy śnięcia ryb, ale do takiego zdarzenia mogło dojść na pewnych odcinkach. Zauważyliśmy, że ryby wynurzały się na powierzchnię, żeby zaczerpnąć tlenu, którego brakowało w wodzie

- relacjonuje Mirosław Żółtański.

Pobrane przez WIOŚ próbki dadzą odpowiedź na to, jakie były podstawowe parametry wody po tym, gdy wpłynęły do niej ścieki z oczyszczalni. Jaki będzie to miało wpływ na stan rzeki?