Samochody grzęzną w błocie. Mieszkańcy skarżą się na fatalny stan dróg

Problemy z przejazdem zgłaszają między innymi mieszkańcy Albertowska.

- Droga powiatowa na wysokości świetlicy jest praktycznie nieprzejezdna dla samochodów osobowych. Problem powtarza się już od kilku lat. Kilka dni temu przyjechała równiarka, ale tak właściwie to tylko pogorszyło sytuację. Mieszkańcy, żeby dostać się do domów, muszą jeździć dookoła. Błota jest tak dużo, że nie ma mowy o tym, żeby przejechać samochodem osobowym. Jedynym rozwiązaniem jest kompleksowy remont drogi. Zamierzamy złożyć w tej sprawie petycję do Rady Powiatu Grodziskiego

- zapowiada jeden z mieszkańców Albertowska.

Jak dodaje, już kilka dni temu alarmował o problemie Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

- Usłyszałem od urzędniczki, że mamy "brać buty i maszerować". Nie wiem, czy to miał być żart, ale jeśli tak, to nie był zbyt zabawny. My nie możemy tak naprawdę dojechać do domów, a pod koniec stycznia zakopał się autobus dowożący dzieci do szkół. Co się stanie, jeśli ktoś nagle będzie potrzebował pomocy medycznej? Czy w takich warunkach karetka ma w ogóle szansę na to, żeby dojechać na czas?