“Serce od serca”, czyli inicjatywa pomocy kobietom po mastektomii w grodziskim "Słowaku"

Projekt “Serce od serca” zapoczątkowano poza granicami Polski. W 2018 roku inicjatywa pomocy kobietom chorym na raka piersi przybyła także do naszego kraju. Zrzesza ona ze sobą mnóstwo osób, instytucji oraz różnych grup społecznych. W tym roku do projektu przyłączyła się klasa 1c z Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wielkopolskim wraz z wychowawczynią.

Zapotrzebowanie na tego typu wsparcie jest bardzo duże, a z dnia na dzień rośnie coraz bardziej. Jest to praca wieloetapowa, zatem na każdym etapie przygotowań potrzebne jest wsparcie wielu osób. Zachęcamy do wsparcia i aktywnego udziału w akcji wraz z nauczycielami, uczniami i rodzicami z grodziskiego liceum! Jest to akcja charytatywna, zatem najbardziej potrzebne są środki na zakup materiałów, wypełnienia i celofanu. Niezbędna jest też pomoc osób, które opanowały sztukę szycia oraz wszystkich, którzy chcą wspólnie z licealistami stworzyć, coś pięknego, co niesie radość, wzrusza, przynosi ulgę i jest formą rehabilitacji.

Przyłącz się i dołóż swoją cegiełkę do dzieła pomocy dla kobiet po mastektomii. Zacznij nowy rok od dobrych uczynków, ponieważ dobro zawsze wraca! Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 668 415 529 po godz. 15.00. Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na stronę www.serceodserca.pl