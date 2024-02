Komu można przekazać 1,5 procent podatku? Gmina tworzy listę podmiotów

Pierwsza połowa roku to czas rozliczenia się z podatku. Co ważne, wypełniając PIT możemy przekazać 1,5 procent naszego podatku na różne cele. Pieniądze mogą trafić do organizacji pożytku publicznego na jej działalność lub na konkretny cel, na przykład na leczenie czy rehabilitację wybranej przez nas osoby. Nie jest to działanie skomplikowane. Można w ten sposób szybko i łatwo pomagać potrzebującym.