Słono zapłacili za „ciężką nogę”. Dwóch kierowców straciło prawo jazdy

Utratą prawa jazdy na trzy miesiące, wysokim mandatem i otrzymaniem kilkunastu punktów karnych zakończyła się jazda dwóch kierowców, którzy wpadli 18 maja w Kobylnikach.

- Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującą pojazdem marki BMW. Powodem zatrzymania było przekroczenie prędkości. Okazało się, że 20-latka lekceważąco podeszła do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Pomiar wskazał 104 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h