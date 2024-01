Śmierdzący dym unosi się nad miastem. Smog atakuje, a czujniki alarmują

Trwa sezon grzewczy, więc ratusz przypominają im o zakazie spalania odpadów. Czy można palić w piecu czym popadnie? Absolutnie! Za spalanie śmieci w domowym piecu przewidziany jest mandat karny w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy zł.

Odpadami są między innymi plastikowe opakowania, opakowania foliowe, wyroby z gumy, drewno pokryte farbami lub elementy mebli tapicerowanych. Korzyści z takiego opalania są znikome, mogą za to przysporzyć właścicielowi sporo kłopotów. Wrzucanie do pieca śmieci powoduje bowiem, że powstają szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska zanieczyszczenia.

O tym, że problem smogu w naszej gminie jest, nie trzeba nikogo przekonywać. Czujniki monitorowania jakości powietrza w ostatnich dniach wskazują znaczne przekroczenie norm. Urzędnicy, wzorem poprzednich lat, prowadzą kontrole kotłowni na terenie całej gminy. To narzędzie, z którego korzystają wtedy, gdy istnieje podejrzenie niestosowania się do obowiązujących przepisów. Często jest to również pokłosie sygnałów, które trafiają do urzędu od mieszkańców. Zapytaliśmy, ile takich kontroli odbyło się od 1 listopada 2023 roku do 10 stycznia 2024 roku.