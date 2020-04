Strażacy kupili defibrylator niezbędny do ratowania ludzkiego życia

- Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do zebrania pokaźnej sumy na zakup defibrylatora niezbędnego do ratowania ludzkiego życia. Wielkie podziękowania należą się Naszym druhom, którzy byli bardzo mocno i oddanie zaangażowani we wszystkie zbiórki. Rozpiera nas ogromna duma, że osiągnęliśmy cel, który sobie założyliśmy- informują strażacy.

W skład zestawu wchodzą:

-defibrylator terapeutyczny Philips HeartStart FRx

-walizka PELI 1200

-jedna para elektrod terapeutycznych Smart Pads II dla dorosłych

-bateria litowo-manganowa

Dodatkowo do defibrylatora strażacy dokupili klucz pediatryczny zmieniający defibrylator w tryb bezpieczny w ratowaniu dzieci do 8 roku życia oraz zestaw szkoleniowy pozwalający uruchomić funkcję szkoleniową.