Strażacy podsumowali działania związane z usuwaniem skutków wichury

Na terenie powiatu grodziskiego odnotowano 53 zdarzenia związane z usuwaniem skutków silnego wiatru. Strażacy interweniowali praktycznie bez przerwy. Na nogi postawieni zostali również druhowie praktycznie wszystkich jednostek OSP w powiecie.

- Odnotowaliśmy 38 przypadków połamanych drzew i gałęzi. W większości blokowały szlaki komunikacyjne lub opierały się o budynki. Doszło również do bardziej niebezpiecznych zdarzeń. W jednym przypadku drzewo przewróciło się na samochód. Z kolei w Grodzisku, dokładnie 10 sekund po tym, jak uczniowie weszli do hali sportowej, drzewo powaliło się tuż przy wejściu do budynku - relacjonuje mł. bryg. Marcin Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.